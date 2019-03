Die Wintersaison befindet sich kurz vor ihrem Abschluss und alle drei Damen-Aufgebote des TC Ostbevern stehen vor richtungsweisenden Begegnungen. Die erste Frauenmannschaft kann in ihrer Auswärtspartie beim Schlusslicht SC Hörstel (Samstag, 15 Uhr) bereits mit einem Unentschieden den Klassenerhalt in der Tennis-Bezirksliga perfekt machen.

Mit einem Sieg wäre sogar der Sprung auf Rang zwei möglich und bei einem gleichzeitigen Punktverlust des ambitionierten Tabellenprimus TC Deuten III in Werne sogar der Sprung an die Tabellenspitze.

In Hörstel vertreten Katharina Herweg, Sabrina Wendland, Saskia Schafberg, Katharina Frye und Astrid Aumann die TCO-Farben.

Die TCO-Zweite tritt am Samstag um 16 Uhr beim Tabellendritten TC Hiltrup II an und hofft auf ein respektables Ergebnis. „Jeder Punkt ist wichtig“, so Mannschaftsführerin Annika Peschke.

Da die TCO-Vertretung aktuell punkt- und spielgleich mit dem Team aus Deuten auf einem Abstiegsrang steht, würde ein Unentschieden bereits einen großer Schritt in Richtung Ligaverbleib bedeuten.

Ungeschlagen stehen die Damen 30 (7:3 Punkte) in der Bezirksliga auf Tabellenplatz zwei und wollen in den letzten beiden Begegnungen die weiße Weste wahren. Tabellenführer Westerkappeln (9:1 Punkte) wird wohl in die Münsterlandliga aufsteigen, aber im Verfolgerduell beim Drittplatzierten TC Billerbeck (Samstag, 14 Uhr) kann das Team um Mannschaftsführerin Manuela Cord mit einem weiteren Sieg Rang zwei festigen.