Der Spitzenreiter will seine makellose Bilanz (16 Siege in 16 Spielen) beim Tabellenneunten in Gelsenkirchen ausbauen. Das Hinspiel gewannen die Telgte-Wolbeck Baskets mit 97:57.

„Schalke ist nicht mehr so stark wie in der letzten Saison“, sagt SG-Trainer Marc Schwanemeier über die abstiegsgefährdete Reserve der Pro-A-Mannschaft. „Trotzdem müssen wir aufpassen, dass die jungen Spieler nicht in einen Lauf kommen.“

Bei seinem Team hat dem Coach zuletzt die Rebound-Arbeit nicht gefallen. Ärgerlich deshalb, dass der lange Leon Schmidt krank ist und wieder ausfällt. Zudem fehlt Jonah Dohmen wegen einer Bänderverletzung.