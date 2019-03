Der TV Friesen Telgte hat einen neuen Dan-Träger. Nach langer und intensiver Vorbereitung bestand Marek Beck mit seiner Partnerin Christina Duhme die Prüfung zu diesem Meistergrad. „Damit haben wir wieder einmal einen Judoka von der ersten Kyu-Prüfung, der Weiß-Gelb-Gurtprüfung, bis zum Dan begleitet“, freut sich die Abteilungsvorsitzende Bettina Friedrich.

„Marek hat mit dem Judo in einer Anfängergruppe 2010 bei uns im TV begonnen und nach einem halben Jahr seine erste Kyu-Prüfung abgelegt. Später ist er dann in den Wettkampfsport eingestiegen.“ In der Altersklasse U 15 war Beck Mitglied im Bezirkskader. In der U 15 hat er sich für die Westdeutschen Meisterschaften und in der U 18 für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

„Bis heute ist er bei uns im Verein aktiv, schon seit ein paar Jahren als Trainer. Marek ist eben durch und durch ein Friesen-Gewächs“, sagt Friedrich. Im Ligabetrieb kämpft Beck für die TG Münster bei den Münster-Monstern.