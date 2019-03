Über das spielfreie Wochenende hatten die SG-Trainer Mario Zohlen und Christian Schmelter zwei Wochen lang Zeit zum Tüfteln, wie sie die Offensivkraft von Vorwärts Wettringen bändigen können. Am Sonntag kommt die mit großem Abstand torhungrigste Mannschaft der Fußball-Bezirksliga 12 nach Telgte.

Die Treffsicherheit hat Wettringen auf den zweiten Platz getragen. Nach dem 3:2-Sieg zuletzt im Spitzenspiel gegen den SV Wilmsberg ist Vorwärts Verfolger Nummer eins von Spitzenreiter SV Burgsteinfurt. Nach der Winterpause hat die Angriffsmaschine alle vier Spiele gewonnen und dabei 16 Tore geschossen. Das Duo Florian Kappelhoff-Rickert und Lyon Meyering sticht mit jeweils elf Treffern heraus.

„Klar, Wettringen hat eine überragende Offensive“, sagt Schmelter. „Die Mannschaft ist sehr ausgeglichen und sehr spielstark. Wir müssen es schaffen, den Spielfluss stören.“ Anlass zu Optimismus gibt dem Telgter Co-Trainer das knappe 1:2 im Hinspiel. „Da haben wir unglücklich verloren“, erinnert er sich. Zuversicht geben auch die Auftritte in der Rückrunde. „Wir haben gute Spiele abgeliefert“, meint Schmelter, auch wenn sich das in den Ergebnissen nicht ganz so rosig liest. Die Telgter holten vier von neun möglichen Punkten. Dem 3:1-Sieg in Riesenbeck folgten eine unglückliche 2:3-Niederlage gegen Greven 09 und ein 3:3 in Laggenbeck. Schmelter betont: „Wenn wir diese Leistungen abrufen, sitzt auch gegen Wettringen ein Punkt drin.“ Der wäre wichtig, denn die Vereine im Tabellenkeller liegen dicht beieinander. Die SG steht als Drittletzter auf einem der vier Abstiegsplätze.

Nicht mithelfen, die Wettringer Offensivmacht zu bremsen, können Kevin Wolf (berufliche Gründe) und Philipp Hartmann (Urlaub). Weiterhin fehlen die angeschlagenen Vitali Neumann und Martin Röös. Der Einsatz von Thilo Hampel (Wadenprobleme) ist noch offen.