„Ich hoffe auf einen Tag wie im Hinspiel“, sagt Friesen-Trainer Christian Meermeier. Mit 30:24 bezwangen die Landesliga-Handballer aus der Emsstadt den SC Münster 08 in eigener Halle. Am Sonntag kommt es in der Westfalenmetropole zum Rückspiel.

Dabei treffen die Telgter auch auf ihren zukünftigen Coach. Björn Hartwig steigt bekanntlich im Sommer als Nachfolger von Christian Meermeier bei den Friesen ein. Sein aktuelles 08-Aufgebot glänzt normalerweise durch einen guten Torhüter, zwei wurfgewaltige Rückraumschützen und gutes Spiel über den Kreis. „Wir müssen in der Abwehr hellwach sein und in unser Spiel kommen“, fordert Meermeier dann auch verständlicherweise von seinem Team.

Max Luft und Stefan Heming sind aus dem Urlaub zurück. Ob Kreisläufer Max Krause nach seinem Pferdekuss aus dem Heimspiel gegen Havixbeck spielen kann, ist ebenso offen wie das Mitwirken von Jan Lehmkuhl (krank).