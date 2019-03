Vier Tore gegen die Torfabrik: SG Telgte schlägt Vorwärts Wettringen

Im Sturm und Regen kam die Tormaschine der Fußball-Bezirksliga ins Stocken. Nach der Winterpause hatte Vorwärts Wettringen alles abgezogen, was der schießwütigen Truppe in den Weg kam. Vier Spiele, vier Siege, 16 Tore. Die Serie des Tabellenzweiten endete am Sonntag bei heftigen äußeren Bedingungen auf dem Kunstrasen im Telgter Takko-Stadion. Die abstiegsgefährdete SG gewann nach grandioser Defensivarbeit mit 4:1 (2:1).

Als Viertletzter stehen die Telgter zwar weiterhin auf einem Abstiegsplatz, haben gegen einen der Großen in dieser Klasse aber wertvolle Punkte geholt. „Alle haben sehr gut gearbeitet. Der Sieg geht in Ordnung. Unser Aufwärtstrend setzt sich fort“, strahlte Co-Trainer Christian Schmelter .

Fußball: SG Telgte schlägt Vorwärts Wettringen 1/29 Die SG Telgte besiegte Vorwärts Wettringen, den Tabellenzweiten der Fußball-Bezirksliga 12, mit 4:1. Foto: Ralf Aumüller

Verteidiger Jörg Sauerland brachte die Hausherren per Kopf nach einem Eckball früh in Führung (2.). Die SG stand zunächst gut, bis Wettringen den Druck erhöhte. Die Telgter ließen sich hinten reindrängen und kassierten Mitte der Halbzeit den Ausgleich. Erst hatten sie Glück bei einem Pfostenschuss, konnten die Situation aber nicht bereinigen. Mit der Hacke traf Florian Kappelhoff-Rickert aus kurzer Distanz – wie 1987 der Algerier Rabah Madjer vom FC Porto gegen Bayern München im Finale um den Europapokal der Landesmeister. Die SG beruhigte das Spiel dann wieder und ging mit einem schönen Distanzschuss von Konstantin Schoof erneut in Führung (38.).

Nach dem Seitenwechsel hielten die Gastgeber trotz Gegenwind und bei fiesem Dauerregen dem Druck von Vorwärts stand. Top geordnet, diszipliniert und laufstark ließen die Vorderleute von Keeper Nils Hülsmann nicht viel zu. „Ich habe in der zweiten Halbzeit keine klare Torchance von Wettringen gesehen“, so Schmelter. Nach einer Stunde erkämpfte sich Philip Schange den Ball. Josef Maffenbeier bediente Jannik Witte, der im zweiten Versuch auf 3:1 erhöhte. Spätestens nach dem Kontertor von Maffenbeier zum 4:1 (86.) war die Überraschung perfekt.

SG: Hülsmann – Gronover, Sauerland, Zellner, Kleinherne – Schoof, Averweg, Schange, Malaj (84. Tewes), Witte (73. Möllers) – Maffenbeier (90.+2 Schwienheer).

Tore: 1:0 Sauerland (2.), 1:1 Kappelhoff-Rickert (23.), 2:1 Schoof (38.), 3:1 Witte (82.), 4:1 Maffenbeier (87.).