Die Landesliga-Handballer des TV Friesen haben ihren Negativlauf gestoppt. Nach drei Spielen ohne Sieg gewannen die Telgter am Sonntag beim SC Münster 08 verdient mit 27:24 (16:11). „Die Mannschaft hat es gut gemacht. Die starke Abwehrarbeit war die Basis“, lobte Friesen-Coach Christian Meermeier.

Gegen die Truppe ihres künftigen Trainers Björn Hartwig fuhren die Telgter einen ungefährdeten Sieg ein. Die Münsteraner lagen kein einziges Mal in Führung. Den letzten Ausgleich schafften sie beim 11:11.

„Wir waren von Anfang an sehr konzentriert“, sagte Meermeier. Sein Team zog auf 4:1 und 6:2 davon, ehe Nullacht aufholte. Mit einem Fünf-Tore-Lauf zum 16:11-Pausenstand sorgten die Gäste für eine kleine Vorentscheidung. „Wir sind ein paar Mal gut in den Gegenstoß gekommen und haben einige Mal über links sehr schön angegriffen“, so der Friesen-Trainer. Näher als auf drei Tore kamen die Gastgeber nicht mehr heran – außer beim bedeutungslosen 24:26 eine halbe Minute vor Schluss.

„Wir hätten vielleicht drei, vier Tore mehr werfen können, vor allem vom Kreis. Und wir hätten in der zweiten Halbzeit vielleicht noch etwas mehr Druck machen können“, meinte Meermeier. Unzufrieden war er trotzdem nicht.

Eine starke Leistung bot Torwart Jan-Simon Tenholt. Er musste 60 Minuten durchspielen, weil sich Tim Materna beim Aufwärmen eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen hatte. „Unser Physio Ingo Cäzor hat gesagt, dass es nicht gut aussieht“, berichtete Meermeier.

TV Friesen: Tenholt – Dichtler (7/1), Müller (6), Petzold (5), Kleikamp (3), Sand (2/2), Kortenbrede (2), Flothkötter (1), Luft (1), Langenberg, Erpenbeck, Heming, Kukuk.