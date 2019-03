War das schon eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen der Handball-Kreisliga? Während die zweite Mannschaft des TV Friesen knapp in letzter Sekunde mit 25:24 (11:13) bei der HSG Ascheberg/Drensteinfurt gewann, verlor Verfolger HSG Gremmendorf/Angelmodde – unter den Augen einige Telgter Spieler – bei Adler Münster. Sieben Partien vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung der Friesen an der Tabellenspitze fünf Punkte.

Das Match in Ascheberg entwickelte sich zu einem Krimi mit einem dramatischen Ende. Beim Stand von 24:24 und knapp 30 Sekunden vor Schluss nahm Friesen-Trainer Sebastian Seitz eine Auszeit. Der letzte Spielzug der Gäste funktionierte. Als Drilon Jashari zum 25:24 traf, standen noch fünf Sekunden auf der Uhr. „Das war auch ein bisschen Glück, aber wir haben den Wurf erzwungen. Drilon hat es super gemacht“, sagte Seitz.

Die Führung wechselte am Sonntagabend ständig hin und her. Die Telgter lagen mit 21:22 hinten (52.), dann mit 24:22 vorne (56.). Die heimische HSG holte noch einmal zum 24:24-Ausgleich auf, ließ sich in den letzten Sekunden aber vom Spitzenreiter überrumpeln.

TV Friesen II: Deppe, Aundrup – Sommer (5/4), Hoffmann (3), Jashari (3), Dahlhaus (3), Große-Schute (3), Horstmann (3), Hotte (2/1), Kuschmann (1), M. Deitmer (1), Duwe (1), Enzner, Bücker.