Die zweite Mannschaft der SG Telgte macht weiter Druck auf den SC Füchtorf und den FC Greffen, die beiden führenden Teams der Kreisliga B2. Der Tabellendritte feierte mit dem 4:1 (3:0) gegen den TuS Freckenhorst II den dritten Sieg im dritten Spiel der Rückrunde.

„Die erste Halbzeit hat mir gut gefallen. Da waren wir drückend überlegen“, lobte SG-Coach Ralf Terwesten. Für den 3:0-Pausenstand sorgten Lucas Lassak (2.), Can Cevik (25.) und Lars Greshake (33.). „In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen“, so Terwesten. Die Gäste trafen aber nur zum 1:3 (75.). Matthias Bahr gelang in der Nachspielzeit noch das 4:1. „Ich habe mir keine Sorgen gemacht, wir haben vollkommen verdient gewonnen“, sagte der Trainer.