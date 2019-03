Laufkurse für Anfänger und Fortgeschrittene

Mit einem erweiterten Kursangebot startet der Lauftreff des TV Friesen in die Saison: Parallel zu den Anfängerkursen beginnt am 9. April (Dienstag) eine Gruppe mit dem Halbmarathon-Training. Ebenso im Angebot: lange, langsame Läufe für Wiedereinsteiger und Intervalltraining.

„Wir möchten Anfänger, Wiederholer und Fortgeschrittene ansprechen“, sagt Mirco Borgmann , Leiter der Laufabteilung. „Viele Telgter beobachte ich allein beim Training. Auch ihnen möchten wir Alternativen bieten.“

24 Übungsleiter

In 13 Wochen lernen die Anfänger, eine Stunde am Stück zu laufen. Borgmann hofft auf eine wie zuletzt gute Resonanz: Knapp 100 Teilnehmer waren es im vergangenen Jahr allein in den Anfängerkursen. Drei Mal in der Woche treffen sich die Neulinge und Wiedereinsteiger mit den Trainern in den Klatenbergen. Unter der Leitung von Bettina Worch und Franz-Josef Wewer stehen insgesamt 24 Übungsleiter in den Startlöchern.

Zertifikat

Das Konzept ist einfach: Anfangs stehen längere Gehpausen auf dem Plan, die nach und nach durch längere Laufeinheiten ersetzt werden. Es gibt Gruppen im unterschiedlichen Tempo. Jede Einheit beginnt mit einem Aufwärmtraining auf dem Parkplatz des Waldfreibads. Zum Abschluss am 4. Juli bekommt jeder ein Zertifikat für eine Stunde Laufen am Stück.

„Lange Läufe“

Auch Wiedereinsteiger sind beim Lauftreff Telgte willkommen. Für sie gibt es einen Trainingsplan mit kürzeren Gehpausen und längeren Einheiten. An Jogger, die schon einige Kilometer am Stück schaffen, richtet sich das Angebot „Lange Läufe“. Im langsamen Tempo läuft die Gruppe nach einem Trainingsplan, der zum Kursende Strecken bis 90 Minuten vorsieht. Zusammen mit den Halbmarathon-Läufern haben die „Langen Läufer“ am 12. Juli die Möglichkeit, einen Wettkampf über zehn Kilometer zu bestreiten.

Intervalltraining

Einen Halbmarathon um die zwei Stunden, das ist das Ziel der Halbmarathon-Kurse. Das Programm beinhaltet Tempotraining, Regenerationsläufe und einen langen Lauf am Wochenende. „Beim Intervalltraining am Dienstag bestimmt jeder Teilnehmer sein Tempo selbst“, erklärt Borgmann. Das Bahntraining steht allen Telgter Läufern offen, auch wenn sie nicht die 21,095 Kilometer absolvieren möchten. „Wir möchten uns als Lauftreff auch Profis öffnen“, betont der Abteilungsleiter.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wer das Angebot bereits kennt, kann sich über das Internet unter www.lauftreff-telgte.de anmelden. Alle anderen kommen am 9. April um 18.45 Uhr auf den Parkplatz des Waldfreibads. Dort gibt es weitere Informationen und Trainingspläne. Die ersten beiden Wochen sind kostenlos, anschließend zahlen Nichtmitglieder des Vereins 20 Euro Kursgebühr und für den Halbmarathon 30 Euro.