Die Handballerinnen des TV Friesen verloren in der Kreisliga-Meisterrunde mit 16:19 (11:8) bei der DJK Eintracht Hiltrup. Die Mannschaft habe bewiesen, dass sie problemlos mit Gegner aus dem Tabellenmittelfeld mithalten könne, bilanzierten die Telgter Trainer Marcel Sommer und Moritz Deitmer .

Ihr Team verschlief die ersten zwei Minuten, spielte dann aber eine starke Halbzeit. In der 29. Minute gelang der erste Ausgleich zum 8:8. Keine 30 Sekunden später gingen die Friesinnen erstmals in Führung. Zur Halbzeit lagen sie mit 11:8 vorne. „Den Vorsprung haben wir uns durch eine harte, aber faire Abwehr erkämpft“, meinte Sommer.

Nach 50 Minuten stand es 13:13. „In dieser Phase lief bei uns im Angriff nicht mehr viel. Wir hatten zu viele Fehlwürfe. Dass wir nicht untergegangen sind, lag an der weiterhin sehr guten Deckungsleistung“, erklärte Deitmer. In der Schlussphase waren die Hiltruperinnen konsequenter und gewannen schließlich mit 19:16. „Wenn man nach 60 Minuten Kampf verliert, dann kann ich gut damit leben“, sagte Deitmer.

Am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) erwarten die Friesen-Damen in einem Nachholspiel den Tabellenletzten SC Greven 09 II. „Wenn wir die Leistung aus Hiltrup erneut abrufen, haben wir gute Chancen, endlich wieder Punkte einzufahren“, so Sommer.