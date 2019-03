Gegen den SV Gescher am Sonntag (12 Uhr, Tennishalle Ostbevern) und beim TC Heiden am 30. März: Die beiden letzten Aufgaben der Herren 30 des SV Ems in der Bezirksliga-Winterrunde sind machbar. Beide Gegner stehen in der unteren Tabellenhälfte.

Ganz anders sieht es für die Westbeverner aus. Nach vier von sechs Spieltagen haben sie die Chance, in die Münsterlandliga aufzusteigen. Mit 7:1 Punkten stehen sie auf Platz zwei. Tabellenführer Saxonia Münster (8:2) hat schon eine Partie mehr absolviert. Zwei Siege – und der SV Ems spielt in der nächsten Saison eine Klasse höher.

„Die Situation ist gut, aber auch mit Vorsicht zu genießen“, warnt Ems-Spieler Jörg Schulze Eilfing. „Wir gehen als Favorit in die Partien. Gescher und Heiden wollen uns ein Bein stellen. Wir müssen Ruhe bewahren.“ Schulze Eilfing, Ingo Beermann, Thilo Gaß und Thorsten Bensmann bilden das Westbeverner Quartett gegen Gescher.