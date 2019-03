Telgte -

Die Fußballerinnen der SG Telgte treffen am Sonntag (17. März, 13 Uhr) im Heimspiel gegen die SG Coesfeld auf einen in etwa gleichstarken Gegner, glaubt Übungsleiter Sebastian Wende. Die personelle Lage in seinem Aufgebot ist noch nicht rosig, bessert sich aber langsam.