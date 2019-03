Die 19:23-Niederlage aus dem Hinspiel ist bei Christian Meermeier noch fest in der Erinnerung verankert. „Eine ganz schön bittere Pille“, sagt der Übungsleiter der Landesliga-Handballer aus Telgte. 12:6 führten die Friesen in Ostwestfalen schon, ehe sich steigernde Hausherren und merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen zu einer krassen Wende führten.

„Mit 19 Toren verlierst du in der Landesliga jedes Spiel“, fordert Meermeier für das samstägliche Rückspiel eine deutliche Verbesserung im Offensivspiel. Allerdings muss er auf Max Krause, der immer noch an den Folgen eines Pferdekusses leidet, Jan Lehmkuhl (privat verhindert) sowie die beiden Torhüter Tim Materna (Muskelfaserriss) und Nick Bestvater auskommen. Ob die Gastgeber mit lediglich einem Keeper auskommen müssen oder noch ein Schlussmann aus einer anderen Friesen-Vertretung auf der Bank Platz nimmt, entscheidet sich kurzfristig. Aktuell geht Meermeier von 13 TV-Akteuren aus, die am Spiel teilnehmen werden.

Die Spielvereinigung Hesselteich kommt mit der Empfehlung von zuletzt zwei Siegen in Folge – beim Schlusslicht in Steinhagen und daheim gegen Werther. Sie ist als Elfter aber noch nicht aller Abstiegssorgen ledig. Die Friesen beendeten vor Wochenfrist ihre Durststrecke mit einem 27:24-Erfolg beim SC Münster 08.