TV Friesen Telgte beendet gegen SpVg Hesselteich seine Heimserie

Gegen Verl verloren, gegen Ibbenbüren verloren, gegen Havixbeck nur unentschieden: In drei Heimspielen in Folge hatten die Landesliga-Handballer des TV Friesen ihr Publikum nicht gerade verwöhnt. Am Samstagabend beendeten die Telgter diese Serie, und das mit einem Kantersieg: Das Team von Christian Meermeier schlug die SpVg Hesselteich nach einer überzeugenden Vorstellung mit 35:26 (17:10).

Dass es dann noch so viele Gegentore wurden, lag auch daran, dass die Partie frühzeitig entschieden war. Schon zu Beginn der zweiten Halbzeit ging es nur noch um die Frage, wie hoch die Friesen gewinnen werden. „Da fehlte dann ein bisschen die Spannung“, sagte Meermeier. Zufrieden war er trotzdem. „Die Basis war die Abwehrarbeit“, bilanzierte der Coach. Ein Sonderlob gab es zudem für die beiden Mittelmänner Niklas Erpenbeck und Marvin Sand .

Handball: TV Friesen Telgte - SpVg Hesselteich 1/37 Die Landesliga-Handballer des TV Friesen Telgte gewinnen mit 35:26 gegen die SpVg Hesselteich. Foto: Ralf Aumüller

Die Hausherren begannen konzentriert und gingen mit einem überragenden Jan-Simon Tenholt im Kasten mit vier Toren in Führung. Doch Hesselteich verkürzte auf 8:9, weil die Friesen vorne viele Fahrkarten schossen und hinten die defensive 6:0-Deckung nicht wie gewünscht funktionierte. Als Meermeier auf eine 5:1-Formation mit dem starken Regisseur Erpenbeck auf der vorgezogenen Position umgestellt hatte, kam sein Team wieder stärker in den Gegenstoß und zog von 10:9 auf 15:9 davon. Die Gäste kamen mit der Umstellung nicht klar und lagen zur Halbzeit mit sieben Treffern in Rückstand. Näher als auf sechs Tore ließ Telgte die SpVg Hesselteich nicht mehr rankommen.

TV Friesen: Tenholt – Sand (7/3), Dichtler (6), Petzold (5), Müller (4), Flothkötter (3), Luft (3), Heming (3), Kortenbrede (2), Erpenbeck (1), Kleikamp (1), Langenberg, Kukuk.