Das kurzweilige Programm sorgte dafür, dass die insgesamt sechs Turniertage auf der Reitanlage des Hofs Schulze Niehues schnell vorübergegangen sind. Das galt auch für die Hallen-Springprüfungen in Freckenhorst von Freitag bis zum Sonntag.

Anders als in den vergangenen Jahren standen dies-mal die mittelschweren und schweren Prüfungen im Fokus. Wie sich zeigte, hatte der Veranstalter im wahrsten Sinne des Wortes aufs richtige Pferd gesetzt. Einige Male hieß es: Die nächsten Prüfungen verschieben sich. Mit so großen Starterfeldern hatte auch Turnierleiter Ludger Schulze Niehues nicht gerechnet.

Sportsoldatin Laura Strehmel , sportlich beim RFV HLG Neustadt in Brandenburg beheimatet, holte sich neben einigen Platzierungen auch zwei Siegerschleifen in den schweren Prüfungen ab. Mit Levinia siegte sie am Freitag im S*-Zwei-Phasen-Springen, am Sonntag trumpfte das Paar erneut auf: In einer spannenden Siegerrunde des Großen Preises von Flintrup, einer Prüfung auf S**-Niveau, ließ Strehmel nochmals sämtliche Konkurrenten hinter sich.

Nach einer Nullrunde blieb sie auch in der Siegerrunde fehlerfrei und übernahm mit 38,16 Sekunden die Spitze – was dann auch der Sieg war. Eine Sekunde dahinter sicherte sich Martin Sterzenbach (RV Lippe-Bruch-Gahlen) mit Balougraf Platz zwei – wie schon am Freitag in der Zwei-Phasen-Prüfung. Strehmel durfte sogar zwei Mal auf die Ehrenrunde in der voll besetzten Halle: Die Tour auf dem E-Bike, einem Sonderpreis, war die Kür.

Begonnen hatte das dreitägige Hallenturnier mit einem Heimsieg. Jan Andre Schulze Niehues (RFV Warendorf) und Istophe van‘t Wissenhof gewannen das M**-Springen.

Schwer wurde es auch am Samstag: Die S**-Prüfung entschied Philipp Schulze Topphoff (RFV Roxel) mit Le Point für sich. Knapp dahinter reihten sich Marius Brinkmann vom RFV Lüdinghausen mit Cidan, Philipp Hartmann vom RFV Handorf-Sudmühle mit Hirtentanz und Steffen Eikenkötter vom RV Geisterholz mit Sir Sandro ein.

Beendet wurde der Samstagabend mit einer Springprüfung der Klasse L. Johanna Sophie Klostermann (RG Ober-Castrop) und Klaus Winkler (RV Albersloh) nahmen die Siegerschleifen mit nach Hause. Die große Abräumerin aber war Paulina Krell : Die Reiterin des RFV Telgte-Lauheide absolvierte mit Qualestro D’La Vallee in 44,38 Sekunden den schnellsten Ritt und wurde dafür mit einem Sonderehrenpreis belohnt. Jetzt besitzt sie einen schicken Kleinwagen, einen Peugeot.