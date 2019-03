Sich körperlich fit halten, Spaß haben, die Gemeinschaft pflegen und zusammen etwas unternehmen – das sind die Ziele der Herren-Turngruppe des SV Ems Westbevern . Sie besteht bereits seit über 45 Jahren und wird inzwischen von Helmut Perz geleitet.

Zwischen acht und 15 Routiniers finden sich zur locker gehaltenen Trainingsstunde dienstags von 19 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle im Dorf ein. Los geht‘s mit einem leichten Aufwärmen, bevor Volleyball gespielt wird. Aber nicht nur die Einheiten für die körperliche Fitness machen den Akteuren Spaß. Gemeinsame Radtouren in und um Westbevern herum und der beliebte Jahresausflug finden ebenfalls großes Interesse. 2018 besuchten die Emser das WDR-Studio in Köln. Eine Besichtigung mit vielen Details, an die sich die Teilnehmer gerne erinnern.

Auch für 2019 plant Helmut Perz eine Tagestour. Der Zusammenhalt und gemeinsam aktiv zu sein, ist das Wichtigste. Mit dabei ist auch Josef Lehmkuhl, der als Fußballer im SV Ems begann und seit 70 Jahren Vereinsmitglied ist. „Jeder ab 50 Jahren, der Interesse hat bei uns mitzumachen, ist herzlich willkommen“, so Perz weiter. „Am besten ist es, gleich bei der Übungsstunde einzusteigen.“