Sie unterbreiten dem Nachwuchs ein Angebot, im Rahmen der Wettbewerbsordnung erste Erfahrungen im Turniersport zu sammeln. Sie sparen aber auch nicht die höheren Anforderungen der Leistungsprüfungsordnung aus.

Der RV Albersloh richtet auf seiner Anlage in der Hohen Ward 5 am Samstag Dressurprüfungen bis zur Klasse L aus. Mit einer Ausnahme: Um 8.30 Uhr beginnt das Turnier mit einer Kombinierten Dressur- und Springprüfung Klasse A. Am Sonntag folgen die Springen in voller Bandbreite bis zum Stilspringen der Klasse L am frühen Nachmittag. Krönender Abschluss ist danach das mit einer Siegerrunde ausgeschriebene L-Springen.

In der Reithalle des Beckumer RV am Alten Hammweg stehen am Samstag zunächst zwei Stilspringen der Klasse A auf dem Programm. Die beiden Dressuren auf gleichem Niveau folgen am Nachmittag, wobei die zweite eine Mannschaftsprüfung ist, bei der zugleich eine Einzelwertung erfolgt.

Am Sonntag ab 8 Uhr werden die Noten bei der Dressurreiterprüfung der Klasse L vergeben. Das ist die anspruchsvollste Prüfung des Turniers. Danach will sich der Nachwuchs in Reiterwettbewerben von seiner besten Seite zeigen.