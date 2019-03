Im Hinspiel unterlagen die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte deutlich mit 0:4 bei Arminia Ibbenbüren. „Trotz gefühlten 75 Prozent Ballbesitz“, sagt Übungsleiter Mario Zohlen . „Es war ein frustrierendes Spiel. Ich hoffe, das ist noch in den Köpfen drin und die Trainer der Emsstädter hofft natürlich darauf, dass seine Akteure diese schmerzliche Niederlage im Rückspiel geraderücken wollen.

Aktuell sind die beiden Teams nur durch zwei Zähler in der Tabelle voneinander getrennt. Die Arminia ist Zehnter, die SG nach drei Siegen, einem Unentschieden und lediglich einer Niederlage 2019 Dreizehnter. „Ich glaube, sie haben in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen“, hat Zohlen beim sonntäglichen Gegner einen gegenläufigen Trend zum eigenen Team ausgemacht. „Aber die Mannschaft kann Abstiegskampf. In der Vorsaison war sie schon fast abgeschlagen, dann kam ein Trainerwechsel und sie haben den Klassenerhalt geschafft. Sie sind offensivstark und schießen unheimlich viele Tore.“ 43:48 Treffer lautet ihre Zwischenbilanz, 44:51 die der Telgter.

Fest steht, dass die SG nach Horstmar vor Wochenfrist erneut einen Gegner tief in den Abstiegskampf ziehen kann, wenn ihr am Sonntag auf Kunstrasen ein Heimsieg gelingt. Michael Averweg muss aufgrund seiner fünften Gelben Karte pausieren. Ansonsten fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Sebastian Mende, Julian Keller und Hendrik Blawatt.