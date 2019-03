Schon am viertletzten Spieltag fällt die Vorentscheidung im Titelrennen der Oberliga. Das ist früh, aber die beiden Spitzenmannschaften haben alle Verfolger längst abgehängt. Für Tabellenführer Telgte-Wolbeck Baskets (18 Siege in 18 Matches) und die BBG Herford II (17 Siege) ist das direkte Duell am heutigen Samstagnachmittag in Ostwestfalen ein Endspiel.

Die Spielgemeinschaft aus dem Münsterland hat das erste Aufeinandertreffen mit 88:63 gewonnen. Weil bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, müssen die Herforder mit mehr als 25 Punkten Differenz gewinnen, um Platz eins zu erobern. Ansonsten bleiben die Baskets oben. Gewinnt die SG das Gipfeltreffen, kann sie schon im nächsten Heimspiel am kommenden Samstag (30. März, 19 Uhr) gegen den TV Ibbenbüren II den Aufstieg in die 2. Regionalliga klarmachen.

Welche Taktik?

Mit welcher Taktik gehen die Baskets aufs Feld? Kann man überhaupt auf eine Niederlage mit weniger als 25 Punkten spielen? „Nein, das ist im Basketball schon öfter schiefgegangen“, warnt Marc Schwanemeier. „Wir spielen auf Sieg, müssen aber aufpassen, dass wir nicht überrannt werden“, sagt der SG-Coach.

Nochmals verstärkt

Sein Herforder Kollege hatte den WN gesagt: „Telgte-Wolbeck kennt noch nicht alles von uns.“ Der Hintergrund: Bei der Hinspiel-Pleite war die Reserve des Erstregionalligisten längst nicht komplett. Das sind sie jetzt. „Und sie haben in der Winterpause noch einen starken Center dazubekommen“, weiß Schwanemeier.

Rückkehrer

Herford ist im Rückspiel personell besser besetzt, Telgte-Wolbeck schlechter. Die jüngste Hiobsbotschaft: Robert Burrichter fällt mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. Weil Rafael Sierra aus privaten Gründen fehlt, bleibt als einziger etatmäßiger Aufbau der junge Jonah Dohmen. Er wird von Simon König unterstützt. Auch Nils Adel (Bänderriss) muss aussetzen. Leon Schmidt steht zumindest für einen Kurzeinsatz wieder zur Verfügung.