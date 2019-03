Als Tabellensechster haben die Handballer des TV Friesen mit dem Titelrennen in der Landesliga nichts mehr zu tun. Sie können aber noch entscheidend eingreifen in den Meisterkampf. Am vorletzten Spieltag kommt der derzeitige Spitzenreiter TuS Brockhagen in die Dreifachhalle. Am heutigen Samstagabend gastieren die Telgter bei der TG Hörste . Das sind die beiden einzigen Aufstiegsanwärter, der Rest der Liga ist schon weg vom Fenster.

Beim 26:26 in der Hinrunde knöpften die Friesen dem Spitzenteam aus Halle/Westfalen einen Punkt ab. Hörste hat eine beeindruckende Serie hingelegt: Seit dem 30. November ist die TG ungeschlagen. In dieser Zeit hat sie neun Mal gewonnen und nur gegen Brockhagen unentschieden gespielt. Die letzten Ergebnisse von 30:19, 36:17 und 33:22 lassen den Schluss zu, dass Hörste gerade einen Lauf hat.

„Wenn wir da etwas holen wollen, muss alles passen: Einstellung, Aggressivität, Konzentration“, weiß Friesen-Trainer Christian Meermeier. Sein Team dürfe sich nicht nur auf TG-Torjäger Silvan Tarner im Rückraum konzentrieren. „Wir müssen uns in der Abwehr gut bewegen, mit kleinen Räumen arbeiten und viel sprechen“, fordert der Coach. „Und vorne dürfen uns nur wenige, möglichst keine Fehler erlauben.“

Mit zwei Siegen in Folge haben die Telgter wieder in die Erfolgsspur gefunden. Ein Problem sieht Meermeier in den ständigen Personalwechseln. In Hörste fehlen Jan-Philipp Kortenbrede und Martin Kleikamp (beide aus beruflichen Gründen). Jan Lehmkuhl und Max Krause kehren in den Kader zurück. Aus der zweiten Mannschaft hilft Max Hoffmann aus. Weil Tim Materna und Nick Bestvater weiterhin ausfallen, spielt Torwart Jan-Simon Tenholt die vollen 60 Minuten durch.