Trainer Andrea Balderi und seine Akteure sind froh, dass der Ball am Sonntag wieder rollt – nach einer zweiwöchigen Zwangspause bedingt durch die beiden Spielausfälle. Mit der Eintracht stellt sich ein Gegner in Vadrup vor, der – wie beim 1:1 im Hinspiel – schwer zu bespielen ist. „Alle haben gut trainiert und brennen auf ihren Einsatz in der Partie gegen den Tabellen-13.“ Da Hannes John, Thilo Dierkes und Michael Licher wieder voll im Training sind, hat Balderi genügend Akteure zur Verfügung, die das Spiel nach vorne ankurbeln können. Einsatzbereit ist auch Kai Leifker, sodass der Coach fast aus dem Vollen schöpfen kann für dieses wichtige Match.