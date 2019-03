Bis Mitte der zweiten Halbzeit konnten die Landesliga-Handballer des TV Friesen das Spiel offenhalten, dann zeigte die TG Hörste ihre ganze Klasse. Die Telgter verloren am Samstagabend in Halle beim Tabellenzweiten mit 29:33 (16:17). „Hörste hat weniger Fehler gemacht als wir. Am Ende haben sie es extrem abgebrüht und ruhig runtergespielt“, sagte Friesen-Trainer Christian Meermeier.

Seine Truppe ging zunächst mit 4:1, 8:5 und 11:8 in Führung. Vorne trafen Benedikt Müller und Philipp Dichtler fast nach Belieben. Hinten brachte Jan-Simon Tenholt die Hausherren zur Verzweiflung. „Acht richtig starke Paraden“ seines wieder einzigen Torhüters hatte Meermeier in der ersten Halbzeit notiert.

Hörste drehte den Spielstand von 8:11 auf 12:11. Nach der Pause lag der Tabellenzweite erst mit ein bis zwei Treffern vorne, dann mit zwei bis drei und schließlich mit vier bis fünf (26:22/41. und 32:27/55.). Da kamen die Friesen nicht mehr hinterher. Bei den Gastgebern überragte einmal mehr Silvan Tarner (13 Tore, sieben aus dem Spiel heraus) auf Halbrechts und Halblinks. „Wenn wir da rangegangen sind, haben sie das Spiel clever verlagert“, so Meermeier. Sein Team ließ zu viele Chancen aus, darunter drei Siebenmeter.

TV Friesen: Tenholt – Müller (9), Dichtler (7/1), Luft (5), Petzold (3), Sand (2), Flothkötter (1), Hoffmann (1), Krause (1), Langenberg, Lehmkuhl, Erpenbeck, Heming, Kukuk.