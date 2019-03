Jetzt kann den Telgte-Wolbeck Baskets nicht mehr viel passieren, die Spielgemeinschaft darf für die 2. Regionalliga planen. Dass der Aufstieg hochverdient wäre, unterstrich der Oberliga-Spitzenreiter am Samstagabend im Topspiel in Herford. Bei der Reserve der BBG machte das Team von Marc Schwanemeier mit einem 74:65 (28:28)-Sieg den wohl vorentscheidenden Schritt zum Meistertitel.

Telgte-Wolbeck muss nur noch einmal gewinnen in den letzten drei Matches gegen den Neunten TV Ibbenbüren II am kommenden Samstag (19 Uhr in Telgte), bei den Hertener Löwen II oder gegen den SV Brackwede. Das sollte nur Formsache sein – die Baskets haben alle 19 Partien in dieser Saison für sich entschieden. „Wir wollen aufsteigen und wollen es am nächsten Wochenende abschließen. Natürlich hoffen wir auf ein volles Haus in der Zweifachhalle“, sagt Schwanemeier.

„ Es war ein hartes Spiel, sehr emotional. Es war ein hartes Spiel, sehr emotional. “ Marc Schwanemeier

Die Spieler haben den Triumph am Samstagabend in privater Runde noch gefeiert. Der Coach ist direkt nach Hause gefahren. Ganz so schnell wird er nach den aufregenden und wechselhaften 40 Minuten zuvor nicht in den Schlaf gekommen sein. „Es war ein hartes Spiel, sehr emotional“, berichtet Schwanemeier. Angefeuert wurden die Gäste lautstark von einem guten Dutzend Schlachtenbummler. Der Schlüssel zum Erfolg: „Wir haben gut verteidigt – außer im dritten Viertel, als die Absprachen nicht passten.“

9 Punkte in einem Viertel

Nach diesem Abschnitt sah es so aus, als könnten die Herforder den Rückstand von 25 Punkten aus dem Hinspiel aufholen und damit die Tabellenspitze übernehmen. Aber im letzten Viertel (27:9) drehte die SG richtig auf.

In der ersten Halbzeit schenkten sich die Teams nichts, beide verteidigten verbissen. Jeweils mit 17:11 gewann Telgte-Wolbeck das erste Viertel und Herford das zweite. Im dritten Durchgang ging der Gastgeber mit einer starken Trefferquote mit 37:31, 43:35 und 56:47 in Führung. Im letzten Viertel machten die Baskets in der Defense und Offense wieder mehr Druck. Nach dem 58:61 holten sie sich über 63:62 und 67:64 die beiden Punkte.

SG Telgte-Wolbeck: Dammann (16), Sebastian König (14), Simon König (13), Anssari (11), Ahmedin (9), Buckermann (4), Schmidt (4), Dohmen (2), Trindeitmar (1), Krone.