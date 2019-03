Steigerung der SG Telgte im Duell mit Ibbenbüren nach dem Seitenwechsel

Fünf Wechsel musste Mario Zohlen am Sonntag im Heimspiel gegen Arminia Ibbenbüren im Vergleich zum siegreichen Match in Horstmar vornehmen. „Das hat sich in der ersten Halbzeit bemerkbar gemacht. Da fehlten die Automatismen“, erkannte der SG-Coach nach einer enttäuschenden Leistung in den ersten 45 Minuten. Aufgrund einer Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel sprang für die Emsstädter aber doch noch eine 1:1 (0:0)-Punkteteilung heraus.

„Zunächst war das echt nicht gut. Wir konnten froh sein, mit dem 0:0 in die Pause zu gehen“, so Zohlen weiter. Seine Elf hatte sich schwer getan, Chancen her­auszuarbeiten. Mit Thilo Hampel meldete sich nach einer halben Stunde erstmals ein SG-Akteur gefährlich vor dem Arminia-Gehäuse an. Nils Möllers hätte anschließend ebenfalls den Führungstreffer erzielen können. Insgesamt hatten aber die Gäste in dieser Phase mehr vom Spiel.

Fußball-Bezirksliga: SG Telgte - Arminia Ibbenbüren 1:1 1/22 Die SG Telgte und Arminia Ibbenbüren trennten sich 1:1-unentschieden. Foto: Kock

Die zweite Hälfte begann vielversprechend für die Hausherren. Nils Möllers erzielte in der 53. Minute auf Vorlage von Hampel den 1:0-Führungstreffer. Allerdings währte die Freude nur kurz. Unmittelbar nach dem Anstoß war Domenik Breuer zum 1:1 erfolgreich. Wie gewonnen, so zerronnen.

Die Begegnung wurde nun hitziger. Beide Seiten wussten um die Bedeutung des Matches zweier Teams, die sich den Klassenerhalt auf die Fahnen geschrieben haben. Fahri Malaj, Kevin Wolf, dessen Kopfball auf der Linie geklärt wurde, Möllers und Jörg Sauerland hätten ihren Farben den Dreier sichern können, fanden mit ihren Versuchen jedoch nicht das anvisierte Ziel.

„Dieser Punkt kann hinten raus noch Gold wert sein. Wir sind jetzt vier Spiele ungeschlagen. Alle Teams sind enger zusammengerückt, es bleibt spannend bis zum Schluss. Wir müssen da einen klaren Kopf behalten“, fordert der SG-Übungsleiter.

SG: Wulfert – Wolf, Sauerland, Gronover, Hampel – Schoof (35. Röös), Neumann, Möllers, Tewes (62. Maffenbeier), Witte – Malaj.

Tore: 1:0 Möllers (53.), 1:1 Breuer (54.)