Drei Tore, zwei für Ems, eines für Eintracht Münster, zwei Mal Pfosten, einmal Latte und dazu eine Fülle von weiteren guten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten sorgten für unterhaltsame 94 Minuten im Kreisliga A1-Duell. Dass die Mannschaft von Trainer Andrea Balderi letztlich mit 2:1 (0:0 ) drei Zähler vor Ort behielt, verdankt sie in erster Linie André Hollmann und Adrian König , die für die entscheidenden Treffer sorgten, und auch einer erheblichen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel.

„Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. Wir haben viel zu hektisch agiert und kaum Zugriff aufs Spiel bekommen. Und so hätten wir uns auch nicht wundern können, wenn die Eintracht mit einer Führung in die Pause gegangen wäre. Nach dem Wiederanstoß waren wir präsenter, haben den Ball laufen lassen, gut kombiniert und druckvoll nach vorne gespielt. Dass wir um den verdienten Sieg allerdings bis in die Nachspielzeit zittern mussten, war nicht notwendig bei den klaren Chancen“, fasste ein zufriedener Coach zusammen.

Der Auftakt gehörte eindeutig dem Gast aus Münster. Yannic Tewes (27.) scheiterte dann an Eintracht-Keeper Felix Bastian, der den Schuss reaktionsschnell an die Querlatte lenkte.

Praktisch aus dem Nichts fiel das 1:0 durch André Hollmann (48.), der mit einem Freistoß aus 23 Metern erfolgreich war. Adrian König (85.) nutzte einen Torwartfehler zum 2:0 aus. Zudem trafen König (52.) und Michael Licher (63.) nur das Aluminium. Tewes vergab binnen acht Minuten drei große Möglichkeiten gegen eine aufgerückte Eintracht-Abwehr. Der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Christoph Buhl ließ Ems noch einmal für zwei Minuten zittern.

Ems: Budde – D, Schlunz (75. Leifker), O. Hollmann, Kimmina, A, Hollmann – Sandmann (46. Knappheide), T. Dierkes, Stegemann (66. John), Licher – König, Tewes.

Tore: 1:0 A. Hollmann (48.), 2:0 König (85.), 2:1 Buhl (90.+4).