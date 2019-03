Trotz des 6,5:1,5-Erfolgs gegen den Tabellenletzten Teutonia Coerde schwebt die dritte Mannschaft der Schachfreunde Telgte in der Bezirksklasse weiter in Abstiegsgefahr. Weil die Gäste in dem Kellerduell nur zu siebt waren, gewann Reinhard Puder am Spitzenbrett kampflos. Zunächst siegte Martin Herzig (Brett sieben), dann gelang Gerrit Wemhoff (fünf) ein Remis.

Auch Matthias Gerke (zwei) einigte sich mit seinem Gegner auf ein Unentschieden. Norbert Gerke (drei) holte einen vollen Punkt. Fabian Reinartz setzte sich nach fast vier Stunden Spielzeit durch. Günter Köpplinger (vier) überraschte seinen Gegner mit dem Richterangriff und hielt den Druck bis zum Sieg aufrecht. Frank Austermann (acht) spielte remis.