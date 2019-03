Wie bei fast jedem Heimspiel der Telgte-Wolbeck Baskets sitzt Klaus Rüter auch am kommenden Samstag ab 19 Uhr auf der Tribüne der alten Zweifachhalle am Telgter Schulzen­trum. Dass der Abteilungsleiter des TV Friesen das Match mit feuchten Händen und pochendem Herz verfolgt, steht nicht zu befürchten – auch wenn sein Team am drittletzten Spieltag schon den letzten Schritt zur Meisterschaft in der Oberliga gehen kann.

Rüter wird entspannt sein, weil die heimischen Basketballer alle 19 Saisonspiele gewonnen haben und weil der Gegner – der Tabellenneunte TV Ibbenbüren II – schlagbar ist.

„Es würde mich sehr überraschen, wenn es am Samstag nicht klappen sollte“, sagt Rüter, der auf eine volle Halle hofft. Seit 2016 gibt es die Spielgemeinschaft des TV Friesen Telgte und des TV Wolbeck. In der ersten Saison wurde die Truppe Landesliga-Meister, in der zweiten schon Oberliga-Vizemeister und jetzt steht sie dicht vor dem Aufstieg in die 2. Regionalliga.

Bestnoten für den Coach

„Nach der letzten Saison gab es eine gewisse Erwartungshaltung. Das neu formierte, sehr junge Team hat sich schnell gefunden“, bilanziert Rüter. Die engen Spiele habe die Mannschaft gewonnen, „weil sie eine so gut besetzte Bank hat“. Ein blendendes Zwischenzeugnis stellt er dem Trainer aus. „Marc Schwanemeier leistet sehr gute Arbeit“, lobt der Friesen-Verantwortliche. Er habe eine gute Ansprache, ein gutes Standing in der Mannschaft, und er sorge für ein ausgeglichenes Niveau im Kader. „Es gibt keinen Überflieger, durch die Bank alle Spieler scoren regelmäßig. Sie gewinnen immer als Team“, betont Rüter.

Keine gravierenden Änderungen

Vom TV Friesen aus spreche nichts dagegen, dass die Baskets das Aufstiegsrecht auch annehmen würden – wenn der Kader weitgehend zusammenbleibt. „In der 2. Regionalliga müssten wir uns nicht ganz neu aufstellen, es würde keine gravierenden Veränderungen geben“, erklärt der Telgter. Die Schiedsrichterkosten würden steigen, und die Spieler müssten ihren Aufwand erhöhen – im Training und bei den Auswärtsfahrten. Strapaziös wären die Reisen nach Iserlohn, Paderborn oder Bielefeld. Machbar sind die Ausflüge nach Dortmund, Schwelm oder Hamm.

„Einig sind wir uns mit Marc Schwanemeier“, erklärt Rüter, „dass wir weiter auf die Jugend setzen und nicht mit Geld ein Team zusammenstellen.“