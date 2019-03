Gut gelaunt trafen die Turnierrichterinnen Ulla Hartmann und Monika Autmaring an der Reitanlage des RV Ostbevern ein, um den jüngsten Pferdesportlern die Basisprüfungen abzunehmen, die für die Teilnahme an Reitturnieren vorgeschrieben sind.

Sie begegneten vorwiegend hochmotivierten und lernwilligen Nachwuchsreiterinnen und Reitern, die sich und ihre Sportpartner, Pferd oder Pony, sehr gut auf die Prüfung vorbereitet haben, so Monika Autmaring.

Insgesamt 38 Teilnehmer fanden sich beim RVO ein, die ihren Altersklassen entsprechend in Theorie und Praxis geprüft wurden.

Dabei ging es zunächst um den Umgang mit dem Sportpartner-Pferd, die Haltungsvorschriften und die Pflege. Danach wurde der vorgeschriebene Wissensstand in der Pferdeausbildung, in den Vorgaben zur Ausstattung und in den Turnierprüfungsvorschriften abgefragt.

Am frühen Nachmittag folgte die aktive Prüfungsabnahme zu Pferde. Nun hatte die Veranstaltung den Charakter eines Reitturniers. Es wurden Dressur- und Springprüfungen – von einfachen Wettbewerben bis hin zur Klasse A – ausgeführt. Jedes Starterpaar erhielt Wertnoten, die in das Gesamtergebnis einflossen und kurze Kommentare durch das Richterpaar, welches bei der abendlichen Urkundenübergabe dem Ausbilderteam um Barbara Möllers einen weit überdurchschnittlichen Ausbildungsstand bescheinigte.

Alle Teilnehmer haben bestanden und nicht nur im sportspezifischem Bereich, sondern auch in Disziplin und Umgangsformen einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, so der Verein.