Im April 1998 fungierte Axel Theres zum ersten Mal als Trainer – genau genommen als Spielertrainer bei der Warendorfer Reserve. 21 Jahre später übernimmt er dieselbe Mannschaft. Denn im Sommer löst er Trainer Metin Ograk ab – spielen wird der 51-Jährige Warendorfer allerdings nicht mehr.

Ograk, der auch schon für den BSV Ostbevern spielte und coachte, hatte schon in den vergangenen Wochen angekündigt, die Reserve nicht weiter betreuen zu wollen. „Die Einstellung stimmt nicht, die Jungs haben zu oft etwas Anderes vor.“ Den Klassenerhalt möchte der Glandorfer allerdings noch packen, um seinem Nachfolger einen A-Ligisten zu übergeben.

Theres weiß als Sportlicher Leiter der WSU-Ersten, dass es Ograk schwer hat, hofft in der neuen Saison aber auf Besserung: „So kann es nicht weiter gehen. Mit sechs oder sieben Spielern funktioniert kein vernünftiges Training. Allerdings habe ich den Vorteil, dass ich die Jungs als langjähriger A-Junioren-Trainer sehr gut kenne.“ Die Warendorfer SU II steht derzeit mit vier Siegen, vier Unentschieden und 14 Niederlagen auf Relegationsplatz 14 in der Kreisliga A2.

Seniorenobmann Sennhenn weiß natürlich auch um die Probleme der Zweiten: „Wir wissen, dass es Ograk in dieser Saison schwer hat. Mit Theres haben wir jetzt einen Fachmann mit Stallgeruch gefunden, der genau der richtige Mann ist.“