Kopf an Kopf mit jeweils 8:2 Punkten gehen die Herren 30 des SV Ems und von Saxonia Münster in die letzte Runde der Bezirksliga . Die Westbeverner führen die Tabelle an, weil sie das direkte Duell gewonnen haben. Siegen sie auch in der Abschlusspartie am Samstag (13 Uhr) beim TC Heiden, steigen sie in die Münsterlandliga auf.

„Wir haben es selbst in der Hand. Wir müssen gewinnen, da Saxonia sich keinen Ausrutscher erlauben wird“, lautet die klare Botschaft von Mannschaftsführer Thilo Gaß an seine Mitspieler Tim Dahms, Thomas Brüggemann und Matthias Muhmann. Heiden kann unter Umständen noch absteigen und hat daher nichts zu verschenken. Das gilt auch für den EtuS Rheine, der am Samstag (ab 15 Uhr) bei den Saxonen gastiert. Die Emser Herren 30 sind in der Winterhallenrunde die einzige Mannschaft in dieser Bezirksliga-Gruppe, die noch ungeschlagen ist.