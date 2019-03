Die Organisatoren des RFV Gustav Rau Westbevern haben entschieden, das Hallen-Jugendturnier in diesem Jahr als U 25-Cup auszurichten. Der Grund ist die hohe Turnierdichte im Kreisreiterverband Warendorf. Das Team um Nina Stegemann , die Leiterin des Turnierausschusses, darf sich angesichts der positiven Resonanz mit einer Fülle an Startmeldungen bestätigt fühlen.

In der Vereinshalle in Vadrup starten an diesem Wochenende Reiter im Alter von sechs bis 25 Jahren. Für die einen ist es eine gute Gelegenheit, sich mit Konkurrenten aus den umliegenden Reitervereinen zu messen. Und es ist eine gute Vorbereitung auf die Grüne Saison. Für Neulinge ist es eine Chance, Turnierluft zu schnuppern.

14 Prüfungen

Die Westbeverner richten die Veranstaltung, die sich einen festen Platz im Reitsportkalender des Kreises erkämpft hat, am Samstag und Sonntag zum 13. Mal aus. „Unser Turnier hat sich bewährt. Es bietet allen Teilnehmern eine gute Möglichkeit, ihre Form zu überprüfen und weiter an Details zu arbeiten“, erklärt die Vereinsvorsitzende Petra Weiligmann .

Ratschläge der Richter

Mehr als 450 Reiter haben ihre Anmeldungen für die Prüfungen in der Dressur, im Springen und in der Vielseitigkeit abgegeben. 14 Wettbewerbe werden an den zwei Tagen durchgeführt. Der Zeitplan ist so gefasst, dass sich die Richter genügend Zeit nehmen können, um bei der Bekanntgabe der Wertungsnoten den Sportlern für deren weitere Entwicklung Ratschläge mitzugeben. „Das ist wichtig und fördernd“, so Weiligmann.

Naturhindernisse

Für die Stil-Geländeritte der Klassen E und A werden die von Mitgliedern und Helfern in den vergangenen Jahren gebauten Naturhindernisse in der Reithalle platziert. Über den sportlichen Wettkampf hinaus sollen in Vadrup Kontakte geknüpft und vertieft werden. Dazu dient auch das unterhaltsame Rahmenprogramm mit dem Schauwettbewerb Jump and Drive am Samstag um 19.30 Uhr.

Das Hallenturnier beginnt am Samstag um 8 Uhr mit der Dressurreiterprüfung Klasse L* und endet am Sonntag mit dem Stil-Geländeritt Klasse A* mit der Wertung um den Pott’s-Pokal (nicht Junior-Pott’s-Pokal). Westbevern ist die zweite Station nach dem Turnier des RFV Telgte-Lauheide.