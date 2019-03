Der Handball-Kreispokal ist längst nicht bei allen Vereinen beliebt. Der TV Friesen hat Lust darauf. Zwar nicht so viel, dass die erste Mannschaft an diesem Wettbewerb teilnimmt. Aber so viel, dass sich der Club für die Austragung des Final Four beworben hat. Mit Erfolg: Die Endrunde der Frauen und Männer mit jeweils vier Teams wird am 13. April (Samstag) von 11 bis ungefähr 18 Uhr in der Dreifachhalle am Telgter Schulzentrum ausgespielt.

Die zweite Männermannschaft der Friesen (Spitzenreiter in der Kreisliga) trifft im Halbfinale um 12.15 Uhr auf SW Havixbeck (Landesliga). Im anderen Semifinale stehen sich die HSG Preußen/Borussia Münster (Kreisliga) und Sparta Münster (Bezirksliga) gegenüber. Das Endspiel ist um 16.45 Uhr geplant.

Bei den Damen spielen Westfalia Kinderhaus, Sparta Münster, BSV Roxel II und SC Münster 08 um den Kreispokal.