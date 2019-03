Marc Schwanemeier widersteht der Versuchung, den Gegner künstlich stark zu reden. Der Trainer der Telgte-Wolbeck Baskets macht den TV Ibbenbüren II vor dem Heimspiel am heutigen Samstag (19 Uhr, alte Zweifachhalle in Telgte) nicht besser als er ist. Das ist auch gut so, denn alles andere wäre unglaubwürdig. Schwanemeier sagt: „Um es kurz zu machen: Wir wollen nur gewinnen. Dafür müssen wir einfach unser Spiel durchziehen.“

Bislang hat das in dieser Oberliga-Saison immer geklappt. 19 Spiele, 19 Siege, zuletzt der vorentscheidende Triumph beim einzigen Verfolger BBG Herford II : Die Spielgemeinschaft dominiert die Klasse. Gewinnt sie auch gegen Ibbenbüren – alles andere wäre eine dicke Überraschung –, ist sie schon Meister und steigt in die 2. Regionalliga auf. Sollte es am drittletzten Spieltag doch noch nicht hinhauen, hätte das Kollektiv aus Telgte und Wolbeck zwei weitere Chancen – beim Siebten Hertener Löwen II (6. April) oder gegen den Fünften SV Brackwede (13. April).

„ Es ist jetzt ein bisschen gefährlich. Es ist jetzt ein bisschen gefährlich. “ Marc Schwanemeier

Die Ibbenbürener haben als Neunter den Klassenerhalt noch nicht sicher. Das Hinspiel gewannen die Baskets mit 73:54. „Da haben wir uns in der ersten Halbzeit schwergetan, in der zweiten aber alles klargemacht“, erinnert sich Schwanemeier. „Die Frage ist, ob die in kompletter Besetzung zu uns kommen.“ Die erste Mannschaft des TVI (1. Regionalliga) spielt parallel.

„ Mein Ziel ist es, auch die letzten drei Spiele zu gewinnen. Mein Ziel ist es, auch die letzten drei Spiele zu gewinnen. “ Marc Schwanemeier

Lange mit dem Gast aufhalten will sich der SG-Coach aber nicht. Seine Kabinenansprache wird einen anderen Schwerpunkt haben. „Es ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil wir die ganz schweren Spiele hinter uns haben", weiß Schwanemeier und fordert: „Wir müssen mit voller Konzentration und voller Spannung ins Spiel gehen. Das ist jetzt eine Kopfsache.“ Er ist weiterhin sehr ehrgeizig: „Mein Ziel ist es, auch die letzten drei Spiele zu gewinnen.“

Die Langzeitverletzten Robert Burrichter und Nils Adel können dabei nicht mehr mithelfen. Gegenüber dem glorreichen Sieg zuletzt in Herford kehrt Rafael Sierra zurück – und damit wieder eine Alternative für den Aufbau.