Wenn in dieser Saison alles so gelaufen wäre, wie es sich der TV Friesen und Westfalia Kinderhaus vorgestellt hatten, hätte das samstägliche Duell in der Dreifachhalle des Schulzentrums ein echtes Topspiel im letzten Drittel der Saison werden können. Aber es kam bekanntlich anders und beide Teams dümpeln eher im Niemandsland der Handball-Landesliga herum.

„Aber es ist immer noch ein Derby“, stellt Christian Meermeier schnell einmal klar. Ein Nachbarschaftsduell, in dem die Emsstädter die bittere 28:30-Niederlage aus dem Hinspiel geraderücken wollen. „Da war Zunder drin. Wir haben Christopher Kohl nicht in den Griff bekommen“, erinnert sich der Friesen-Coach. Bis kurz vor Schluss führten die Gäste, ehe sich die Dinge überschlugen und die Telgter mal wieder mit leeren Händen da standen.

„An diesem Wochenende müssen wir es besser machen“, fordert der scheidende Übungsleiter des Tabellensechsten, dem bis auf Jan Philipp Kortenbrede (beruflich in Österreich) alle Spieler zur Verfügung stehen. „Ich habe die Qual der Wahl.“ Mit einem Heimerfolg würde der Abstand auf zwei Punkte verkürzt.