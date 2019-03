Eng ist es im Keller der Fußball-Bezirksliga (Staffel zwölf), sehr eng sogar. Elf Mannschaften streiten aktuell darum, am Saisonende nicht auf einem der vier Abstiegsränge zu landen. Preußen Lengerich (17 Zähler) und Teuto Riesenbeck (15) haben schon ein wenig abreißen lassen müssen, davor trennen die Ibbenbürener Spielvereinigung (29) als Tabellenneunten und die SG Telgte (24) als Liga-15. lediglich fünf Punkte. Jeden kann es noch erwischen. Und der Heimsieg von Germania Horstmar am Donnerstag gegen den SC Greven 09 (3:0) hat die Angelegenheit noch einmal verkompliziert für die Konkurrenz. „Wir dürfen uns davon nicht nervös machen lassen und müssen unsere Punkte holen“, sagt Mario Zohlen .

Auf seine Elf wartet am Sonntag (15 Uhr) ein Gastspiel beim Tabellennachbarn. „ BW Aasee hat sich im Winter runderneuert und sechs oder sieben Leute dazugeholt“, so der SG-Coach. „Zwei oder drei davon sind Qualitätsspieler. Die Mannschaft hat nun ein komplett anderes Gesicht als in der Hinrunde.“ Damals gewannen die Telgter trotz eines frühzeitigen Rückstandes noch mit 3:1.

„Ich erwarte ein zweikampfbetontes Spiel auf einem älteren Kunstrasen. Wir müssen wieder mehr Intensität reinkriegen“, fordert Zohlen.

Michael Averweg und Lukas Kleinherne kehren am Sonntag ins Team zurück. Philip Schange (Knieprellung) muss noch einige Tage pausieren. Kevin Wolfs Mitwirken ist fraglich.