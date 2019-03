Ein wichtiges Match für beide Aufgebote. „Das ist eine Mannschaft mit Höhen und Tiefen – so wie wir. Wenn wir gewinnen, ziehen wir sie in den Abstiegskampf“, sagt SG-Coach Sebastian Wende vor dem Duell des Tabellenneunten gegen den Achten. „Sechs, sieben Teams streiten sich um den Klassenerhalt. In den direkten Duellen müssen wir drei Zähler holen.“ Neben Gianna Grillemeier (Knorpeleinriss im Sprunggelenk/vier bis fünf Monate Pause) werden auch Verena Melchert, Ina Holtmann (verletzt), Laura Bader (Urlaub), Nele Lüttmann (krank) und Rieke Salomon (privat verhindert) fehlen. „Wir werden 13 Spielerinnen im Kader haben“, so Wende.