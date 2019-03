Festival der vergebenen Chancen: Friesen Telgte besiegen Westfalia Kinderhaus

Zählt man alle freien Würfe zusammen, die der TV Friesen und Westfalia Kinderhaus am Samstagabend in der Telgter Dreifachhalle versemmelt haben, kommt man auf eine stattliche Summe. Die ist so hoch, damit würden andere Mannschaften in der Handball-Landesliga ganze Spiele gewinnen. Die Gastgeber siegten in dem Festival im Chancenauslassen gegen den Tabellendritten mit 25:24 (14:13) und nahmen damit Revanche für die ärgerliche Niederlage im Hinspiel.

Überragender Mann bei den Friesen war wieder einmal Jan-Simon Tenholt – erneut der einzige Torhüter im Telgter Kader. „Die Jungs haben den Fight gut angenommen. Ich bin zufrieden“, erklärte Trainer Christian Meermeier. Rundum zufrieden war er aber nicht: „Beide Mannschaften haben enorm viele Fehler im Angriff gemacht. Mit etwas mehr Konsequenz hätten wir es nicht so spannend machen müssen.“

Handball: TV Friesen Telgte gegen Westfalia Kinderhaus 1/38 Die Landesliga-Handballer des TV Friesen Telgte schlagen Westfalia Kinderhaus mit 25:24. Foto: Ralf Aumüller

Mit dem Hexer Tenholt im Rücken setzten sich die Hausherren auf 5:1 und 11:6 (20.) ab. Als aber auch sie – wie zuvor Kinderhaus – im Abschluss stark schwächelten, blieben sie halbzeitübergreifend fast acht Minuten ohne Treffer und lagen nach 14:12 mit 14:16 hinten. Sie konterten zum 19:16 und machten von 22:21 bis zum 25:21 (56.) den entscheidenden Schritt zum Heimsieg. Die Münsteraner kümmerten sich erst um Rückraumspieler Benedikt Müller, dann versuchten sie es mit einer kompletten Manndeckung. Es reichte aber nur noch zum 24:25 zehn Sekunden vor Schluss.

„Wir hatten sehr starke Phasen, aber auch immer wieder Phasen, in denen wir nervös geworden sind und Kinderhaus haben rankommen lassen“, analysierte Meermeier. „Man muss für jedes Tor hart arbeiten. Ein paar Mal haben wir versucht, die Brechstange rauszuholen.“ Bester Schütze der war wieder Philipp Dichtler.

TV Friesen: Tenholt – Dichtler (9/4), Müller (5), Erpenbeck (3), Flothkötter (2), Sand (2), Kleikamp (2), Langenberg (1), Luft (1), Petzold, Heming, Krause, Kukuk.