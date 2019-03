SG Telgte-Wolbeck mit Nervenflattern zum Meistertitel

Das kennt man von den Telgte-Wolbeck Baskets: In der zweiten Halbzeit, meistens im letzten Viertel, setzen sie zum großen Endspurt an und kämpfen ihre Gegner an die Wand. Die Zuschauer auf der voll besetzten Tribüne hätten am Samstagabend also ruhig etwas zuversichtlicher sein können. Es dauerte aber bis 55 Sekunden vor Schluss, ehe die Fans das siegesgewisse „Oh, wie ist das schön“ anstimmten und damit in der altehrwürdigen Telgter Zweifachhalle die große Party einläuteten.

Mit dem erst am Ende deutlichen 63:45 (29:25)- Sieg gegen den TV Ibbenbüren II hat die Spielgemeinschaft aus Telgte und Wolbeck bereits am drittletzten Spieltag die Meisterschaft in der Oberliga und den Aufstieg in die 2. Regionalliga klargemacht. Die makellose Bilanz: 20 Siege in 20 Begegnungen.

Basketball: SG Telgte-Wolbeck wird Meister in der Oberliga 1/75 Mit einem 63:45-Sieg gegen den TV Ibbenbüren II wird die SG Telgte-Wolbeck Baskets am dritteletzten Spieltag Meister in der Oberliga und steigt in die 2. Regionalliga auf. Foto: Ralf Aumüller

Vermutlich kamen die mehr als 100 Besucher so spät aus sich heraus, weil sich die Baskets lange Zeit sehr schwer taten – mit dem frechen Gegner und vor allem mit dem eigenen Nervenkostüm. Die ersten 30 Minuten waren sehr hektisch, zerfahren und fehlerhaft. In der Offense gaben die Gastgeber keine Empfehlung für die 2. Regionalliga ab. Ungewöhnlich, wie viele Bälle sie neben den Ring warfen und legten, wie viele Pässe nicht ankamen. 13:13 endete das erste Viertel. Das zweite und dritte gewann die SG mit 16:12 und 13:12, ehe sie im letzten Durchgang (21:8) mit einer starken Defense über 50:41 und 58:42 für klare Verhältnisse sorgte.

„Ich habe vorher immer wieder versucht, die Mannschaft zu beruhigen. Aber alle waren sehr nervös“, erklärte Trainer Marc Schwanemeier. „Hauptsache, es hat gereicht. Am Ende war unsere gute Defense entscheidend.“ Er bescheinigte seinen Spielern, in dieser Saison hart für den Meistertitel gearbeitet zu haben. „Unser großer Vorteil waren die konstanten Leistungen.“

„ Einfach unglaublich, ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Einfach unglaublich, ich kann es noch gar nicht richtig fassen. “ Leon Schmidt

Mit „Schmidti-Schmidti“- Sprechchören wurde der einzige Telgter im Team auf den Rängen gefeiert. „Diese Saison ist sehr, sehr geil – einfach unglaublich, ich kann es noch gar nicht richtig fassen“, strahlte Leon Schmidt . Sebastian König sagte: „Wir waren super nervös und haben schlecht gespielt. Wir konnten den Zuschauern nichts zurückgeben. Am Ende haben wir den Rhythmus gefunden.“ Der SG-Kapitän sprach von einer „super starken Saison“. König: „In der Hinrunde haben wir die knappen Spiele gewonnen. Das hat uns Selbstvertrauen gegeben.“

„Glückwunsch ans Team! Der Aufstieg ist absolut verdient“, lobte Klaus Rüter, Abteilungsleiter des TV Friesen. „Man kann stolz aufs Team sein. Die neue Liga wird eine neue Herausforderung.“

Telgte-Wolbeck: Simon König (12), Sebastian König (11), Trindeitmar (10), Schmidt (8), Buckermann (6), Ahmedin (5), Dammann (3), Sierra (2), Dohmen (2), Krone (2), Anssari (2).