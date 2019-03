Chancenwucher des BSV Ostbevern wird vom VfL Sassenberg III nicht bestraft

Wenn der Tabellendritte das Schlusslicht begrüßt, spricht viel dafür, dass das Duell zu einer klaren Angelegenheit wird. Und doch kam es am Sonntag im Beverstadion anders. Es war eine ganz schwere Geburt, ehe die Fußballer des BSV Ostbevern den VfL Sassenberg III mit 2:1 (0:0) in die Schranken gewiesen hatten.

Was die Blau-Weißen dabei über weite Strecken der Begegnung betrieben, kann man wohl nur als Chancenwucher beschreiben. Gut 20 Mal schossen oder köpften sie aus teilweise vielversprechender Distanz aufs Gästegehäuse und doch dauerte es bis zur 73. Minute, ehe Steffen Langanke einen Schuss von Steffen Cramer über die Linie beförderte.

Kreisliga B2: BSV Ostbevern - VfL Sassenberg III 2:1 1/18 Die Fußballer des BSV Ostbevern bezwangen den VfL Sassenberg III mit 2:1. Foto: Kock

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Hausherren aber bereits mit 0:1 im Rückstand, weil Ahmed Khazy Kelf Al Ahmady den ersten wirklich zielgerichteten Angriff der Gäste zum überraschenden Führungstreffer verwandelt hatte. Alle Versuche von Carsten Esser, Carsten Knoblich, Michael Sanders und Hendrik Hülsmann waren bis dahin aus BSV-Sicht verpufft.

Im Anschluss an ein Foul an Knoblich erzielte Sanders per Foulelfmeter den 2:1-Siegtreffer (80.) für den Favoriten. „Das Einzige, was uns heute gefehlt hat, war die Konsequenz vor dem Tor“, resümierte Ostbeverns Trainer Matthias Greifenberg. „Wir haben unsere Hochkaräter nicht genutzt und hätten schon in der ersten Hälfte drei oder vier Treffer machen müssen.“

BSV: Lander – Büst (46. Langanke), Droste, Kleine Büning (46. Middrup), Hülsmann – Lührmann, Cramer, Leinkenjost (46. Wittkamp), Knoblich, Sanders – Esser.

Tore: 0:1 Al Ahmady (60.), 1:1 Langanke (73.), 2:1 Sanders (80./Foulelfmeter).