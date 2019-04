Die Handballer des TV Friesen II stehen ganz dicht vor dem Aufstieg in die Bezirksliga . Ein doppelter Punktgewinn fehlt dem Team von Übungsleiter Sebastian Seitz noch, um den Titelgewinn in der Kreisliga festzuzurren. Der letzte, entscheidende Schritt soll am nächsten Sonntag um 17.45 Uhr bei der HSG Preußen/Borussia Münster gelingen, einem von zwei Aufgeboten, die den Emsstädtern in der Hinrunde Zähler streitig machen konnten.

Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Meistertitel war der 28:24 (17:12)-Heimerfolg gegen die zweite Mannschaft des TV Kattenvenne. „Wir haben dem Gegner in den ersten 20 Minuten den Schneid abgekauft“, freute sich Seitz über eine äußerst engagierte Abwehrleistung seiner Schützlinge. Hinzu gesellten sich vorzügliche Paraden von Friesen-Torhüter Kai Schwerdtner .

„Es war das erwartete Spitzenspiel, auch wenn Kattenvenne ersatzgeschwächt angereist ist“, urteilte Seitz. „Beide Mannschaften haben ein Spiel mit ordentlichem Tempo abgeliefert, das so auch in der Bezirksliga hätte laufen können.“ Zwischenzeitlich sah es sogar nach einem deutlicheren Sieg für die Gastgeber aus, die mit 26:18 (50.) führten, im Gefühl des sicheren Sieges aber ein wenig zurückschraubten.

TV Friesen II: Schwerdtner, Aundrup – Hotte (8), Große-Schute (4), Enzner (3), Dahlhaus (2), Horstmann (2), Jashari (2), Sommer (2), Duwe (2), Hoffmann (1), Bücker (1), Deitmar (1), Kuschmann.