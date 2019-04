Drei Vizemeisterschaften konnten die Nachwuchs-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern am Wochenende bejubeln. Die Krone schossen dabei die U 20-Mädchen der Blau-Weißen ab, die bei der NRW-Endrunde in Essen die Silbermedaille gewannen und sich damit gleichzeitig für die Deutsche Meisterschaft qualifizierten.

Bei der Siegerehrung der Westdeutschen Meisterschaften für U 20-Aufgebote wurden die BSV-Youngster diesmal erst sehr spät aufgerufen, genau genommen als Vorletzte. Es war der Moment, in dem der Podestplatz des Westdeutschen Vizemeisters vergeben wurde. Fünf Jahre nach den großen Erfolgen der „Goldenen Generation“ um Wiebke Silge , Sophia Eggenhaus & Co. die nun das Grundgerüst der Ostbeverner Drittliga-Mannschaft stellt, hat wieder eine BSV-Jugendmannschaft bei NRW-Titelkämpfen den Sprung in die Medaillenränge geschafft und sich einen besonderen Platz im BSV-Geschichtsbuch erobert. Neben den Silbermedaillen wurde die aktuelle Auswahl mit dem Ticket zu den deutschen Titelkämpfen am 4./5. Mai in Paderborn belohnt.

„Für uns ist es optimal gelaufen“, resümierte Co-Trainer Dominik Münch , der den erkrankten Übungsleiter Stefan Klotz vertrat. Gastgeber VC Essen-Borbeck wurde mit 2:0 (25:15, 25:13) bezwungen. Daran schloss sich im zweiten Gruppenspiel ein 2:1-Erfolg (16:25, 25:17, 15:12) gegen RC Borken-Hoxfeld an. Mit Borken-Hoxfeld und dem personell geschwächten USC Münster blieben zwei Favoriten frühzeitig auf der Strecke.

„Im Viertel- und Halbfinale haben wir dann zwei super enge Spiele gehabt“, so Münch. Sowohl gegen den VC SFG Olpe als auch gegen Bayer Leverkusen gewannen die BSV-Spielerinnen mit 15:13 im Tie-break. „Da haben die Mädels neben ihrer spielerischen Linie große Willens- und Nervenstärke bewiesen. Athletisch war Leverkusen sicherlich besser.“

Im Finale erwies sich der neue NRW-Meister VoR Paderborn beim 12:25 und 3:25 als mindestens eine Nummer zu groß. „Einen halben Satz haben wir uns tapfer gewehrt, dann sind wir eingebrochen und Paderborn hat uns gnadenlos vorgeführt. Die Spannung war abgefallen, nachdem für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert waren“, analysierte Dominik Münch.

Auch die weibliche U 18/2 beendete ihre Saison mit der Vizemeisterschaft. In Sendenhorst gab es ein deutliches 2:0 gegen die Ahlener SG (25:9, 25:8) und ein 2:0 gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers (25:13, 25:19). Da der Meister VBC Beckum voraussichtlich das Turnier aller Meister der Bezirksligen Westfalen-Nord ausrichtet, ist davon auszugehen, dass der BSV-Nachwuchs als Zweitplatzierter zum diesem Bezirkspokal eingeladen wird.

Zudem besiegten die Ostbeverner U 14/2-Mädchen zum Saisonabschluss BW Aasee IV mit 2:1 (25:17, 22:25, 15:8) und die Warendorfer SU ebenfalls mit 2:1 (22:25, 25:8, 15:7). Sie gewannen damit 14 von 16 Begegnungen, lediglich Ems Westbevern II war stärker.