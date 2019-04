Frühlingshaftes Wetter mit warmen Temperaturen erwartete die mehr als 1300 Starter des Ibbenbürener Klippenlaufs – unter anderem auch aus Telgte. So stellte der plötzliche Wechsel von warm auf kalt eine zusätzliche Herausforderung für die Telgter dar. „Ich kann mich noch an Tage erinnern, da hatten wir hier winterliche Verhältnisse“, sagte Michael Becks , erfahrener Bergläufer in den Reihen des TV-Friesen-Lauftreffs.

Becks war es, der von den Telgter Teilnehmern als Erster die Ziellinie überschritt. Er benötigte eine Nettozeit von 2:05:30 Stunden und wurde 94. im Gesamtklassement. Dicht dahinter folgte Mirco Borgmann, der nach 2:06:09 Stunden ins Ziel kam – immerhin noch Platz 102.

Sportlich war Thorsten Ranger das Rennen angegangen. Nach der ersten Hälfte merkte nicht nur er, dass die neun Klippen und 500 Höhenmeter auf der 24,7 Kilometer langen Strecke eine ganz schöne Herausforderung sind. Die Anstiege in den Höhenzügen des Teutoburger Waldes fielen in die Kategorien „klein und gemein“ oder auch „lang und hart“. Besonders die so genannte Hassklippe hatte es derart in sich, dass die Veranstalter den Läufern Nussecken reichten. Ranger schaffte bei seinem ersten Berglauf eine stolze Zeit von 2:13:15 Stunden.

Als vierter Läufer hat Dr. Claus Wegmann die TV-Friesen-Läufer begleitet. Der marathonerfahrene „Rennarzt“ freute sich im Ziel über eine Nettozeit von 2:31:13 Stunden.