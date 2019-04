Auch das dritte Winter-Mixedturnier des TC Ostbevern war ein voller Erfolg. 23 Clubmitglieder trafen sich zum von Clemens Börger und Klaus Wansing organisierten Event in der Tennishalle Ostbevern. Ein von den Teilnehmern selbst erstelltes Fingerfood-Buffet sorgte in den Spielpausen für Stärkung, und auch nach dem Turnier blieb noch genügend Zeit zum Fachsimpeln rund um den gelben Filzball. Auch in der offiziell am 28. April startenden Sommersaison werden weitere Doppelturniere vom TCO angeboten.