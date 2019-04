Mit einem 5:1-Sieg beim TC Heiden setzten die Herren 30 des SV Ems Westbevern in der Tennis-Hallenrunde das i-Tüpfelchen auf den Gruppensieg in der Bezirksliga , der gleichzeitig den Aufstieg in die Münsterlandliga bedeutet.

„Wir sind natürlich happy über den erfolgreichen Saisonverlauf, mit dem wir in dieser Weise nicht gerechnet haben und nehmen die sportliche Herausforderung in der neuen Umgebung in der Hallensaison 2019/20 an. Jetzt wird erst einmal gefeiert“, sagte Mannschaftsführer Thilo Gaß .

Vier Siege und zwei Remis führten zu 10:2 Punkten. Die hat auch Saxonia Münster, war im direkten Vergleich dem SV Ems aber unterlegen. Dritter wurde der TSV Raesfeld mit 9:3 Zählern.

„Heiden hat uns alles abverlangt, obwohl es den Klassenerhalt schon sicher hatte“, so Thilo Gaß. Tim Dahms (6:7, 6:4, 12:10), Dr. Thomas Brüggemann (2:6, 6:4, 10:6) und Matthias Muhmann (6:1, 6:2 ) siegten, Gaß unterlag mit 4:6 und 3:6. In den anschließenden Doppelspielen setzten sich Dahms/Brüggemann (4:6, 7:6, 10:6) und Gaß/Muhmann (6:4, 6:1) durch. Zum Aufstieg trugen außerdem Jörg Schulze Eilfing, Ingo Beermann, Frank Berning, Thorsten Bensmann und André Vogt bei.