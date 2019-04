Da war mehr möglich als das 3:3 (1:0)-Unentschieden. Mit 3:1 führte A-Ligist SV Ems Westbevern am Dienstagabend im Nachholspiel gegen Westfalia Kinderhaus II schon, um sich am Ende doch mit einer Punkteteilung zufrieden geben zu müssen. „Wenn wir in der ersten Hälfte unsere Chancen nutzen, kommen wir nicht in die Bredouille“, kommentierte Übungsleiter Andrea Balderi treffend.

Gleich sieben Hochkaräter besaßen die Hausherren vor dem Seitenwechsel, aber nur Thilo Dierkes (28.) brachte das Leder per Kopfball nach einem Klasse-Eckball von Hannes John über die Gäste-Linie. John (15./20./40.) zielte drei Mal nicht präzise oder traf die Latte. Versuche von Daniel Stegemann (25.), Kai Leifker (37.) und Dierkes (42.) fanden nicht ihr Ziel.

Nach Joel Schürmanns Ausgleich (59.) verwandelte Hendrik Schlunz zunächst einen an Yannic Tewes verwirkten Foulelfmeter (68.), ehe er mit einem Kopfball auf Vorlage seines Bruders Daniel auf 3:1 (73.) erhöhte.

Obwohl Westbeverns Keeper Christian Budde prächtig parierte, kamen die Westfalia-Akteure in der 90. Minute doch noch zum Ausgleich. „Das war ein Topspiel gegen eine in der zweiten Hälfte gute Kinderhauser Mannschaft. Schade, dass wir zwei Punkte verloren haben“, so Balderi in seiner Analyse.

Ems: Budde – Kimmina, O. Hollmann, A. Hollmann (69. N. Engberding) – Stegemann, D. Schlunz, Leifker (80. Knappheide), F. Engberding, Th. Dierkes (46. H. Schlunz) – John, Tewes.

Tore: 1:0 Dierkes (28.), 1:1 Schürmann (59.), 2:1 und 3:1 H. Schlunz (68./FE/73.), 3:2 Altefrohne (82.), 3:3 Helmig (90.).