Der TV Friesen Telgte richtet am morgigen Samstag den 33. Werfertag aus. Ab 14 Uhr treten im Stadion am Schulzentrum Athleten aus dem Kreis und angrenzenden Bezirken in den Disziplinen Kugelstoßen, Speerwerfen, Diskuswurf und Ballwerfen an.

„Für viele ist es die erste Freiluftveranstaltung der Saison“, sagt Friesen-Abteilungsleiter Ludger Dahlmann-Plagge . „Wir rechnen wie in den letzten Jahren mit 50 bis 60 Teilnehmern.“ In allen Disziplinen ermitteln auch die älteren Starter die jeweiligen Kreismeister. Die Helfer und Kampfrichter treffen sich am Samstag gegen 13.30 Uhr zur Einteilung an den Anlagen, so Dahlmann-Plagge.