In der Volleyball-Landesliga der Frauen endet an diesem Wochenende die Saison. Absteiger Ems Westbevern will sich sauber verabschieden. Kribbelig ist es noch für die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern – obwohl das Team von Trainer Stefan Klotz gar nicht spielt.

Die BSV-Reserve ist in dieser Klasse mit neun Mannschaften schon durch. Bleibt die Truppe auf Platz zwei, darf sie die Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga bestreiten. Die SG Coesfeld 06 (ein Punkt dahinter) kann Ostbevern noch überholen. Der Tabellendritte gastiert am Samstag aber beim Meister USC Münster III (14 Siege in 15 Spielen).

Schlusslicht Westbevern fährt am Samstag (15 Uhr) zum Vorletzten VSG Ibbenbüren. „Es ist sportlich fair und gut für die Moral, wenn man die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis beendet“, weiß Trainer Fritz Krause . „Daher werden wir alles dransetzen, Ibbenbüren im Rückspiel zu besiegen und das 0:3 aus der Hinrunde wettzumachen. Es stehen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber.“

Für die Bezirksliga ist das Wesentliche bereits geklärt. Krause geht in seine zwölfte Saison, der Kader umfasst zehn Spielerinnen.