Im ersten Spiel hatte die Abwehr um Sophia Kleinherne einen leichten Job. Im zweiten wird vermutlich deutlich mehr Arbeit auf die Telgterin und ihre Defensivkolleginnen zukommen. Mit einem 4:0-Sieg gegen Griechenland sind die deutschen U 19-Juniorinnen in die EM-Qualifikation gestartet. Am heutigen Samstagmittag trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes auf Tschechien.

Kleinherne gehört zum 20er-Kader von Trainerin Maren Meinert , der in Brandenburg in der zweiten Qualifikationsrunde das Ticket für die Europameisterschaft von Mitte bis Ende Juli in Schottland lösen will. Dafür muss die U 19 in der Vierergruppe den ersten Platz belegen.

Abwehrbollwerk

Zum Auftakt gewann das Nationalteam in Luckenwalde gegen Griechenland mit 4:0 (2:0) durch Tore von Kapitänin Sjoeke Nüsken (Westfalia Rhynern), Pauline Krumbiegel (TSG Hoffenheim), Ivana Fuso (SC Freiburg) und Gina Chmielinski (Turbine Potsdam). „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte Meinert. „Der Sieg war hochverdient. Wir haben uns zwar gegen das Abwehrbollwerk manchmal schwergetan, sind aber immer geduldig geblieben. In der Chancenverwertung sehe ich noch Potenzial nach oben.“

„ Wir mussten geduldig bleiben. Wir mussten geduldig bleiben. “ Sophia Kleinherne

So bewertete auch Kleinherne das Match. „Wir waren über 90 Minuten die dominante Mannschaft und es war mehr oder weniger ein Pflichtsieg für uns“, bilanzierte die Innenverteidigerin mit der alten Vorstopper-Rückennummer 4. Sie ist eine von drei Spielerinnen des Bundesligisten 1. FFC Frankfurt im Aufgebot des amtierenden Vize-Europameisters. „Griechenland hat versucht, es uns so lange wie möglich schwerzumachen und mit allem, was sie haben, das Tor zu verteidigen. Wir mussten geduldig bleiben, um zu Chancen zu kommen“, sagte Kleinherne.

Tschechien und Österreich

Die 18-Jährige spielte 90 Minuten durch und dürfte auch am heutigen Samstag (12 Uhr, ebenfalls in Luckenwalde) gegen Tschechien gesetzt sein. Der zweite deutsche Gegner gewann seine erste Partie gegen Österreich mit 2:0. „Uns erwartet ein komplett anderes Spiel als gegen Griechenland“, weiß Kleinherne. „Beide Mannschaften werden mitspielen, weil beide gezwungen sind, das Spiel zu gewinnen, um sich für die EM zu qualifizieren. Wir sind trotzdem optimistisch, das Spiel für uns entscheiden zu können.“

Die Telgterin betont: „Wir waren gegen Griechenland in der Defensive kaum bis gar nicht gefragt. Gegen Tschechien erwarten wir ein sehr temporeiches Spiel, wahrscheinlich mit Chancen auf beiden Seite.“ Zum Abschluss der Qualifikation trifft die U 19 am kommenden Dienstag (12 Uhr) in Ludwigsfelde auf Österreich.

Für Kleinherne war das Spiel gegen Griechenland ein ganz besonderes: Es war ihr 40. Einsatz in einer Jugend-Nationalmannschaft des DFB von der Altersklasse U 15 bis zur U 20.