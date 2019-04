Seit vier Spielen ist Jan-Simon Tenholt unumstrittener Stammkeeper des TV Friesen . Weil sich die anderen beiden Torwarte Tim Materna und Nick Bestvater verletzt haben, hat der 32-Jährige vier Mal 60 Minuten durchgespielt. Tenholt hat großartig gehalten, glücklich mit der Situation beim Handball-Landesligisten ist er trotzdem nicht.

„Jan-Simon ist so erfahren, dass er Spiele auch alleine stemmen kann“, meint Christian Meermeier. „Zuletzt gegen Kinderhaus hat er es überragend gemacht“, lobt der Telgter Trainer.

„Natürlich bin ich super zufrieden mit meinen Leistungen, und man spielt ja auch immer gerne“, sagt Tenholt selbst. „Eigentlich bin ich aber ein großer Fan von zwei Torhütern. Was macht man, wenn es mal nicht so gut läuft? Dann zieht man die ganze Mannschaft mit runter“, gibt der Münsteraner zu bedenken.

Bei der Niederlage bei der TG Hörste habe er in der zweiten Halbzeit „nicht mehr so viel an die Finger bekommen“. Auch bei den Siebenmetern wäre ein Torwartwechsel sinnvoll gewesen. Sechs Mal traf Hörste von der Linie.

„Wenn man schon vor der Besprechung weiß, dass man anfängt, macht man sich ganz anders warm“, erzählt Tenholt. Zudem sei es schön, „wenn man zwischendurch mit einem zweiten Torhüter sprechen und sich ein Feedback abholen kann“.

Am Sonntag (Anwurf 15 Uhr) bei der Spvg. Steinhagen II muss Tenholt wohl noch einmal alleine ran. Materna ist dabei, doch Meermeier traut ihm wegen seiner Oberschenkel-Verletzung noch keinen Einsatz zu. Zudem fehlen mit Benedikt Müller (Bänderriss) und Jan Philipp Kortenbrede (berufliche Gründe) zwei Spieler aus dem linken Rückraum.

Schlusslicht Steinhagen hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. In der Hinrunde gewannen die Friesen haushoch mit 38:23. „Entscheidend ist, dass wir das ganze Spiel über die Konzentration hoch halten. Und wir müssen unsere Abwehr schnell in den Griff kriegen“, fordert Meermeier. Ansonsten steht ganz hinten ja auch noch ein Jan-Simon Tenholt.